В России хотят заменить репетиторов по ЕГЭ бесплатными специалистами

В ближайшие годы в России хотят отказаться от репетиторов по ЕГЭ, заменив их бесплатными специалистами. Об этом на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов", - пояснил зампред.

По его словам, предложение будет отражено в Стратегии развития образования вплоть до 2036 года и с перспективой до 2040 года. Сейчас разработкой стратегии занимается порядка 500 экспертов.