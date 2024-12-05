Путин изменил условия для оплаты российского газа

Покупатели недружественных стран теперь смогут приобрести российский газ не только через Газпромбанк. Согласно изменениям, внесенным президентом РФ Владимиром Путиным в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплату можно будет провести через "уполномоченный банк".

Помимо этого, уполномоченный банк допускает зачисление средств от третьих лиц в рублях, чтобы иностранный покупатель мог оплатить поставку природного газа. Стоит отметить, что в прошлом месяце Газпромбанк попал в санкционный список США. Теперь же в указе название банка не фигурирует.

Имеется и механизм зачета встречных требований. Например, обязательство по оплате поставки газа может быть полностью или частично прекращено путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю по инициативе российского поставщика.