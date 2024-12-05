Президент Путин снял три шарика с благотворительной "Елки желаний"

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и снял три шарика, внутри которых хранились мечты юных россиян.

Форум стартовал сегодня на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". В первом шарике находилось письмо 10-летней Маргариты из Белгородской области, которая мечтает опробовать авиатренажер. "Это несложно реализовать, сделаем обязательно", - сказал президент.

Во втором шарике лежало желание 12-летней Таисии из Подмосковья, которая очень хочет посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Путин улыбнулся мечте школьницы, сказав: "Ну, договоримся, конечно. И сама станцуешь".

Третье желание президент осуществит для 15-летней Арины из ДНР, которая мечтает посетить Санкт-Петербург. "Сделаем обязательно. Будет довольна", - коротко сказал президент.

"Всегда есть люди, которые нуждаются в поддержке, а сейчас особенно. Через период непростых испытаний проходим. Это в высшей степени востребовано", - добавил глава государства.

Всероссийская новогодняя акция проводится с 2018 года. Ее участники исполняют праздничные мечты детей, которые оказались в трудной ситуации, сирот, детей-инвалидов, а также одаренных ребят. Свои желания дети оставляют на новогодних елках, которые устанавливают во всех городах РФ.

С 2018 года было исполнено более 200 тысяч детских новогодних желаний на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Дарителями стали более 88 тысяч человек - это представители власти, государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица, а также российский лидер, который ежегодно принимает участие в акции.