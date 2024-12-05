Роскомнадзор заблокировал ряд российских аниме-сайтов из-за пропаганды ЛГБТ*

Роскомнадзор заблокировал несколько сайтов с аниме-сериалами из-за пропаганды ЛГБТ* и педофилии. Как сообщает РКН, с сайтов вовремя не удалили неподобающую информацию, в связи с чем и было принято решение об ограничении к указанным ресурсам.

"В соответствии со ст. 15.1 закона 149-ФЗ Роскомнадзор направил уведомление с требованием удалить запрещенную информацию. Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен", - заключили в пресс-службе РКН.

Среди заблокированных оказались такие популярные сайты как AnimeGo, Jut.su и YummyAnime.

*признано в России экстремистским движением и запрещено