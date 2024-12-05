05 Декабря 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Безопасность астраханцев в новогодние праздники будут обеспечивать более 900 правоохранителей

Меры по обеспечению защищенности граждан в период новогодних и рождественских праздников обсуждали сегодня на заседании антитеррористической комиссии в Астраханской области под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

В регионе запланировано более 400 новогодних мероприятий. Большая часть их пройдёт на объектах с массовым пребыванием людей с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Чтобы обеспечить правопорядок и безопасность, привлекут около 900 сотрудников силовых ведомств, в том числе 600 полицейских. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрены мобильные резервы в количестве 180 человек.

В рождественскую ночь сотрудники полиции, росгвардейцы, казаки, дружинники также будут на дежурстве. Они обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений в 76 храмах Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Думаю, не лишним будет напоминать о том, насколько серьёзная сейчас ситуация. Необходимо приложить все усилия, чтобы на 100% обеспечить безопасность граждан и общественный порядок при проведении мероприятий. Нужно ещё раз проверить все объекты и отработать с организаторами мероприятий алгоритм действий в любых нештатных ситуациях», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, антитеррористическая комиссия, новогодние праздники


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