05 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока

2026 год в Екатеринбурге будет посвящен уральскому року, сообщает пресс-служба мэрии. Состав рабочей группы сегодня на заседании Коллегии муниципалитета утвердил мэр города Алексей Орлов, который и возглавит подготовку и проведение всех праздничных мероприятий.

Отметим, что в 2026 году исполнится 40 лет с момента образования Свердловского рок-клуба.

"‎Это важное явление и бренд уральской столицы. Круглая дата - отличный повод увековечить значимых деятелей культуры, познакомить молодежь с нашей музыкальной историей", - сказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

В рабочую группу также вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета:

  • лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин;
  • основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов;
  • заслуженный деятель искусств, основатель группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин;
  • организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург;
  • журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк;
  • участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков;
  • участник Свердловского рок-клуба Михаил Перов;
  • президент Свердловского рок-клуба, руководитель "Радио Си" Николай Грахов.

Теги: Екатеринбург, Орлов, Год уральского рока


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