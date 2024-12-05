2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока
2026 год в Екатеринбурге будет посвящен уральскому року, сообщает пресс-служба мэрии. Состав рабочей группы сегодня на заседании Коллегии муниципалитета утвердил мэр города Алексей Орлов, который и возглавит подготовку и проведение всех праздничных мероприятий.
Отметим, что в 2026 году исполнится 40 лет с момента образования Свердловского рок-клуба.
"Это важное явление и бренд уральской столицы. Круглая дата - отличный повод увековечить значимых деятелей культуры, познакомить молодежь с нашей музыкальной историей", - сказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
В рабочую группу также вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета:
- лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин;
- основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов;
- заслуженный деятель искусств, основатель группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин;
- организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург;
- журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк;
- участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков;
- участник Свердловского рок-клуба Михаил Перов;
- президент Свердловского рок-клуба, руководитель "Радио Си" Николай Грахов.