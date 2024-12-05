Студент МГИМО и два бизнесмена осуждены за мошенничество с "Пушкинскими картами"

Суд в Москве приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы троих человек за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт".

Фигуранты дела - студент МГИМО Илья Сафонов, бизнесмены Эмиль Гурбанов и Виктор Якубов. Все они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Гурбанову назначено наказание в виде 6 колонии общего режима, передает РИА Новости. Сафонов получил 5 лет, Якубов - 4 года колонии.

Суд также частично удовлетворил иск Минкультуры на 181 млн рублей солидарно к фигурантам дела.

По данным следствия, в 2022 году фигуранты на платформе "PRO.Культура.РФ" для участия в программе "Пушкинская карта" зарегистрировались как индивидуальные предприниматели в качестве организаторов культурных мероприятий, заключили договоры аренды помещений, провели переговоры с представителями артистов.

Затем через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты, но никуда не ходили, а их затраты возмещалась по программе "Пушкинская карта". Билетов на мероприятия продавалось в разы больше, чем концертные площадки могли вместить, для видимости их посещения фигуранты нанимали массовку.

В апреле суд в Москве приговорил бывшую заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии общего режима. Также суд обязал ее компенсировать Минкультуры более 125 миллионов рублей.

Чиновницу обвиняли в превышении полномочий, ее задержали в апреле 2023 года. Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты.