В Свердловскую область к Новому году привезли более 20 тонн мандаринов

К Новому году в Свердловскую область поступила крупная партия мандаринов весом более 20 тонн. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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До этого с начала 2024 года на Урал было импортировано почти 4 тысячи тонн одного из символов Нового года на сумму 440 млн рублей. По данным таможни, в сравнении с тем же периодом 2023 года весовой объем мандаринов вырос в 3,5 раза, а стоимостной – почти в 4 раза.

Всего с начала года с учетом мандаринов было отгружено около 6,5 тысяч тонн различных цитрусовых стоимостью более 720 млн рублей. Как уточнили в управлении, большая часть поставок фруктов идет из Китая, Турции и Узбекистана.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга в ходе опроса назвали самые желанные подарки на Новый год.