Есть желающие? В Питере продают бывшую тюрьму "Кресты" за 1 млрд рублей

Бывшую тюрьму "Кресты" продают в Санкт-Петербурге за 1,052 млрд рублей. Аукцион по продаже объявил Дом РФ, пишет РБК.

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Здание выставили на торги. В состав лота вошли участки общей площадью почти четыре гектара. Комплекс состоит из двух крестообразных пятиэтажных зданий. Также там есть церковь, больница, кухня, помещения для сотрудников, котельная.

Часть из них - объекты культурного наследия. По договору - новый собственник комплекса обязан выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Заявки на аукцион будут принимать до 17 февраля 2025 года. А торги состоятся 21 февраля.

До этого власти Санкт-Петербурга предлагали использовать территорию "Крестов" как отель, офис, магазин или ресторан. Также сообщается, что после реставрации в комплексе может появиться многофункциональный центр.

Митрополит Санкт-Петербурга Варсонофий предлагал передать "Кресты" на баланс Русской православной церкви.

Тюрьму "Кресты" построили в конце XIX века. Там отбывали наказание Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий.