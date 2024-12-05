Патрушев: Дефицита красной икры не будет, но цена может быть "чуть выше"

Дефицит красной икры России не грозит, однако цена на продукт может немного подняться, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно", - сказал он ТАСС. Тем не менее, по словам Патрушева, дефицита не будет, но цена может быть "чуть выше обычной".

"У нас не очень хорошая путина была в этом году, поэтому цена будет формироваться исходя из спроса и предложения", - объяснил вице-премьер.

Осенью сообщалось, что в России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли до 25%. Прогнозировалось, что к Новому году икра может подорожать еще на 10%. Как сообщил глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации, причина подорожания — рост спроса на фоне нерыбного года.

По данным Росстата, к 1 сентября был зафиксирован рекордный за последние два года рост цен на икру. Продавцы считают, что красная икра может догнать по стоимости черную.