На трассе "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" ограничили движение из-за смертельного ДТП

На 40 км автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" временно ведено реверсивное движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель грузовика "Вольво" с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями - "Шевроле Нива" и "Газель". ДТП привело к смерти водителя "Шевроле Нива", который еще до приезда "скорой" скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, проводят процессуальные действия.

"На данном участке организовано реверсивное движение, инспекторы ДПС регулируют потоки транспорта. По факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному вождению и постоянному контролю за дорожной ситуацией, выбору безопасной скорости", - добавили в пресс-службе.