Договор о гарантиях безопасности подпишут завтра президенты России и Белоруссии

Договор о гарантиях безопасности подпишут президенты России и Белоруссии. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Встреча глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет на высшем уровне 6 декабря в Минске во время Высшего госсовета Союзного государства.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о Третьей мировой войне и о другом противостоянии – информационном. Во время встречи со студентами вузов в формате "Открытый микрофон с президентом", он заявил, что много в последнее время идет разговоров о том, чтобы не началась третья мировая война, что "мы просто накануне этого страшного события". По его мнению, точно можно сказать о том, что идет информационная война, и притом давно, и не просто противостояние, а настоящая информационная война, пишет БелТА.