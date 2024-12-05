Екатеринбургские депутаты выделили на содержание думы около 300 млн рублей в год

Депутаты Екатеринбурга выделили сотни миллионов рублей на содержание городской думы в будущем году.

Как сообщает 66.ru, в 2025 году на содержание гордумы предусмотрено 293 млн рублей. По данным издания, большая часть этих денег - 257,3 млн - заложена на содержание и обеспечение деятельности аппарата думы (главным образом на зарплаты сотрудников и помощников депутатов). 29,2 млн рублей будет направлено на зарплаты самих депутатов, а 6,4 млн составят расходы на председателя думы Анну Гурарий.

Стоит отметить, что в нынешнем 2024 году на гордуму закладывали 250 млн рублей в бюджет.

Ранее сообщалось, что в думе Екатеринбурга еще в сентябре перестали транслировать онлайн-заседания постоянных комиссий. Такое решение якобы приняла спикер Анна Гурарий. На запрет трансляций заседаний комиссий пожаловались в прокуратуру Свердловской области, после чего в ведомстве начали проверку.