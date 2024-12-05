05 Декабря 2024
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Общество Калужская область
Фото: Следственный комитет РФ

Избиение ученика в школе Калуги наконец заметили - возбуждено уголовное дело

В Калуге наконец-то отреагировали на возмутительно избиение школьника - возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "халатность" в отношении руководства учебного заведения.

Для этого понадобилось личное вмешательство главы Следственного комитета РФ  Александра Бастрыкина.

Ранее СМИ и блогеры сообщали, что инцидент произошел в ноябре этого года в школе №45. 15-летний подросток из Таджикистана избил ученика этой же школы, причинив ему телесные повреждения.

Видеозапись издевательств над ребенком была опубликована в интернете и получила широкую общественную огласку. В семье пострадавшего мальчика трое сыновей. Старший сын – военный, является действующим участником СВО с 2022 года. Имеет государственные награды. Был ранен. Сейчас находится на лечении по причине второго боевого ранения, которое оказалось тяжёлым.

Самое вопиющее в этой истории то, что руководство школы, вместо того чтобы принять меры к виновнику, попыталось замять конфликт. Пострадавшего школьника даже заставили извиниться перед обидчиком, а информацию о произошедшем постарались скрыть от общественности.

Кстати, комментариев по ситуации ни от городского минобра, ни от министерства образования и науки Калужской области в публичное пространство не поступало.  

Такое поведение администрации школы вызвало возмущение общественности и правоохранительных органов. Следственный комитет России по Калужской области начал проверку, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. В результате возбуждено уголовное дело.

следственный комитет рф, следком, следователи(2023)|Фото: sledcom.ru

Глава следственного управления СК России по Калужской области Марк Харламов лично контролирует ход расследования и будет докладывать о его результатах председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: избиение, школа 45 калуги, бастрыкин, уголовное дело


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