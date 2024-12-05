Бывший глава ликвидированной "Партии дела" вступил в ЛДПР

Бывший глава ликвидированной "Партии дела", один из руководителей "Ростсельмаша" Константин Бабкин вступил в ЛДПР. Об этом сообщил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

"Это для нас приобретение, мы усиливаем, укрепляем наше экономическое крыло", – сказал он "Ведомостям".

Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР ни с кем не объединяется, а принимает в свои ряды тех, кто "стоит на наших позициях и занимается архиважными вопросами национальной экономики и отраслей, которые были убиты и свелись к нулю".

"Партия дела" была ликвидирована в конце ноября. Решение принял Верховный суд России. До этого ВС по иску Минюста приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений.

Ранее в своем telegram-канале Константин Бабкин написал о возможном сотрудничестве с другими политическими силами страны.