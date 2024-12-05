Проезд в электротранспорте Екатеринбурга будет бесплатным для всех

Проезд в электротранспорте Екатеринбурга два дня будет совершенно бесплатным. Об этом объявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Решение об этом было принято сегодня в администрации города.

Орлов добавил, что с 29 декабря по 8 января также отменяется плата на уличных парковках Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, бесплатный проезд стал возможным, в том числе, благодаря введению с 1 августа 2024 года системы брутто-контрактов в области перевозок трамваями и троллейбусами.

"Так как перевозчик не зависит от сбора платежей, а получает оплату за транспортную работу от муниципалитета, это дает возможность "Гортрансу" не взимать плату за проезд в общественном транспорте в обозначенный период. Все издержки за этот период на себя возьмет администрация Екатеринбурга", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, на днях в администрации было подписано постановление с планом развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы. В мэрии назвали его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.