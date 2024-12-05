В Тюменской области отправят на принудительное лечение мужчину, насмерть забившего приятеля молотком

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

8 сентября, вечером, в частном доме в деревне Осинова 58-летний мужчина и его приятель, 66-летний хозяин дома поссорились. В результате гость схватил молоток и нанес множество ударов хозяину дома. Его госпитализировали в Ялуторовск. Мужчина умер, несмотря на усилия врачей.

Следователем СК России была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила у мужчины наличие психического заболевания и показала, что в момент совершения им противоправных деяний, он не осознавал характер своих действий. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.