Кремль отказался давать оценку заявлениям Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам представителя Кремля, если Следственный комитет и МВД посчитают необходимым давать оценки, то они это сделают.

"Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Кадыров заступился за 14-летнего подростка из Чечни, которого обвиняют в хулиганстве. Глава Чечни заявил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сидят не на своих местах, потому что не выезжают в регионы и не общаются с людьми.

В Москве сейчас расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство". По версии следствия, компания молодежи нападала на людей. Среди обвиняемых есть 14-летний уроженец Чечни Роман (Муслим) Мурдиев. Кадыров считает его несправедливо обвинённым.