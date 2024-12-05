Бывший глава МИД Украины Кулеба будет работать в США

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет работать в США. Он стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщает сайт учебного заведения.

В учебном заведении Кулебу назвали "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения". Он будет заниматься дипломатией и безопасностью, укреплением демократических институтов и построением устойчивых международных коалиций.

Кулебу назвали "всемирным поборником демократии, свободы и стойкости" и "ведущим архитектором внешней и политики безопасности Украины".

В Гарварде бывший глава МИД будет работать со студентами, преподавателями и стипендиатами в форматах семинаров. При этом отмечается, что экс-глава МИДа останется на Украине — в университет он съездит несколько раз.

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года в возрасте 38 лет. Он стал самым молодым министром иностранных дел в истории Украины. Он ушел в отставку в сентябре 2024-го. Зеленский объяснял это тем, что ему "не хватает энергии для продвижения поставок оружия".