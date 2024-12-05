Мать воспитанника спецшколы Екатеринбурга обратилась к Путину из-за тайной операции сына

Мать 16-летнего воспитанника спецшколы №124 Екатеринбурга записала обращение в главе СКР Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину и попросила помочь в борьбе с руководством школы. Подростку провели резекцию пальца без ведома врачей и ее, как официального представителя несовершеннолетнего. А сейчас спецучреждение отказывается отдавать оригиналы документов парня, аргументируя тем, что тот ушел в самоволку.

"Уважаемый Александр Иванович, уважаемые Владимир Владимирович, прошу снова вашей помощи. После моего обращения к вам все отказные уголовные дела были отменены, огромное вам спасибо. Но после допроса моего сына и меня, нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела по поводу операции без ведома врачей больницы и меня", - говорит мать подростка в своем обращении (имеется в ред. Накануне.RU).

По ее словам, сын два месяца жаловался на боли в пальце. Когда медсестра подтвердила необходимость провести резекцию, она не обратилась к врачу, а якобы провела ее самостоятельно. При этом в журнал посещений эту процедуру медсестра не внесла. Об этом говорится и в ответе Минобразования Свердловской области (имеется в ред. Накануне.RU), которое отрицает факт проведения операции в стенах спецучреждения без имеющейся в журнале соответствующей записи.

"Радченко (директор школы) и замминистра Зеленов считают, что если операция на пальце моего сына не указана в журнале обращений, то медсестра не проводила операцию. А я считаю, что если в журнале не было записи, то это не означает, что операция не проводилась, это означает халатность медсестры. Есть свидетели того, что операция проводилась, и сам Артур утверждает, что в больницу они не ездили, хотя он жаловался в течение двух месяцев", - рассказывает мать мальчика.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель семьи потерпевших по доверенности, после самовольного ухода парня из школы, ему пришлось обращаться в горбольницу №9, чтобы ему исправили последствия неудачной операции. Мать несовершеннолетнего просит Путина и Бастрыкина обратить внимание на ситуацию и взять ее под контроль.

Еще одной проблемой является отказ руководства спецшколы отдавать оригиналы документов несовершеннолетнего. В Минобразования утверждают, что если подросток в декабре 2023 года ушел в самоволку, отбыв только 1,5 из трех назначенных ему лет, то и документы он получит обратно только по истечении срока. Вот только, как утверждает прокуратура в своем ответе матери подростка (имеется в ред. Накануне.RU), изымать паспорт у гражданина могут только сотрудники полиции в случае заключения под стражу или лишения свободы.

Как утверждает представитель семьи потерпевших, спецшкола не является тюрьмой или СИЗО, и даже самовольный уход ребенка из стен учреждения не считается нарушением.

"Это не стража, не лишение свободы. На тот момент подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности. Но даже если бы достиг, в 192 ст. сказано - принудительные меры воспитательного характера заменяют собой уголовное наказание. Это не стража, даже самовольный уход не является нарушением или преступлением. Побег из тюрьмы - да, это отдельный закон. Полиция не имела право оригиналы просить у мамы, только копии. Мало того, что незаконно получили паспорт, так еще и незаконно удерживают", - пояснил представитель.

Стоит напомнить, что в самоволку подросток ушел после того, как ему сломали копчик. Об этой истории мы писали ранее. После этого мать парня обратилась в СКР, была назначена судмедэкспертиза, на которой врач и сказал подростку, что у того застарелый перелом копчика, из-за которого он испытывает боли при ходьбе. Соответствующая справка имеется в уголовном деле.

Официальный представитель семьи потерпевших также добавил, что паспорт подросток получил, будучи в спецшколе, в связи с чем он якобы был изготовлен с нарушениями. Вместо подписи родителя несовершеннолетнего, подпись поставил сотрудник учреждения, в связи с чем в скором времени также будет проведена проверка.