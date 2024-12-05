Улицу в центре Екатеринбурга закроют на три месяца ради катка на площади

Улицу в самом центре Екатеринбурга закроют для автомобилей на время строительства и работы катка на Площади 1905 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет закрыто по улице Урицкого, от здания №27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина, а также по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания №27 на проспекте Ленина. Ограничения продлятся три месяца – с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с работами по строительству и обслуживанию ледового катка на Площади 1905 года. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки. Объезд для автотранспорта будет организован по улицам Урицкого, Антона Валека, Вайнера и Володарского, Антона Валека, 8 Марта. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся.

Напомним, сегодня было объявлено, что на катке на Площади 1905 года выступят олимпийские чемпионы во главе с известным фигуристом Ильей Авербухом.