05 Декабря 2024
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Фото: t.me/boris_rozhin/ скрин

Суд обратил в доход государства дом и землю, проданные женой Невзорова* матери

Приморский суд Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в поселке Лисий Нос, ранее принадлежавших жене журналиста Александра Невзорова* Лидии, а в 2023 году проданных ею своей матери Наталии Колесниковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По требованию прокуратуры имущество обращено в доход государства как собственность участников экстремистского объединения.

В 2019 году Невзоров* переоформил земельный участок в поселке Лисий Нос и расположенный там пентхаус на площади 344,6 кв. м на на супругу. Она августе 2023 года продала участок вместе с домом своей матери за 20 млн рублей. При этом проверка Росфинмониторинга показала, что Колесникова не имела на своих счетах суммы в таком размере, а Невзоровой в счет оплаты объектов недвижимости деньги не поступали.

Напомним, в июле журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию признали экстремистским объединением, их деятельность в России запрещена.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных. Суд постановил изъято имущество супругов в пользу государства. Сообщалось, что совокупная стоимость изымаемого недвижимого имущества составляет 35,2 млн рублей

*включен в реестр иноагентов

Теги: невзоров, дом, земля


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