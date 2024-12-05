В День добровольца Игорь Бабушкин наградил астраханских волонтеров

Ежегодно 5 декабря страна отмечает праздник тех, кто в любую минуту готов прийти на помощь и даже жертвуя собой выполняет гуманитарную миссию — День добровольца.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня поздравил активистов и вручил им благодарственные письма.

Глава региона высказал уверенность в том, что волонтёрское движение играет важнейшую роль в жизни области.

В рамках мероприятия была организована выставка волонтерских организаций, которую посетил губернатор.

Напомним, в Астраханской области действуют 18 добровольческих объединений. За год они передали более 350 тысяч тонн гуманитарной помощи на территорию спецоперации и жителям Курской области.

Астраханские волонтеры помогают пожилым людям, детям-сиротам, организовывают масштабные мероприятия в регионе, поддерживают бойцов СВО и их семьи.

«Сегодня главное направление деятельности добровольцев – помощь бойцам СВО. Каждая собранная гуманитарная помощь – это вклад в нашу Победу. Спасибо за ваш самоотверженный труд, который является примером для многих», – сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.