В общежитиях ПГНИУ выявили трех студентов с туберкулезом

В Пермском государственном национальном исследовательском университете выявили студентов с туберкулезом. Все они проживали в общежитии. Первыми о заболевших сообщили в соцсетях.

В паблике "ЧП Пермь | новости" сообщили, что с 28 ноября по предписанию Роспотребнадзора в общежития вуза №5 и №9 не пускают гостей. Ограничения будут действовать до 27 декабря.

В пресс-службе университета подтвердили Накануне.RU информацию. Туберкулез нашли у трех человек, приехавших на обучение из Туркменистана. В настоящий момент больные уехали из общежития. Университет принял все необходимые меры, была проведена дезинфекция. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено.