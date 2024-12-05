Mash: БПЛА попытался атаковать полигон, с которого запускали "Орешник"

Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, средства ПВО сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывной волной были повреждены ворота.

Отмечается, что именно с этого полигона запускали новую ракету средней дальности "Орешник".

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.