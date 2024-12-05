На Урале в ДТП с грузовиками погиб 17-летний парень

На Среднем Урале произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате погиб молодой человек.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, трагедия произошла сегодня, 5 декабря, на 1 км автодороги "подъезд к поселку Садовый" Верхнепышминского района. Предварительно установлено, что водитель грузового фургона "Газель" столкнулся со стоящей на обочине грузовой автомашиной "Хино". В результате пассажир "Газели", 17-летний юноша, скончался на месте до прибытия медиков. Остальные участники аварии не пострадали.

Водителем "Газели" оказался житель Екатеринбурга. Он пояснил автоинспекторам, что ехал на работу и взял в помощь парня, который был его соседом. Во время движения шоферу вдруг стало плохо, поэтому он и наехал на стоящий транспорт.

Полицейские проверили обоих водителей на трезвость, опьянение не установлено. Сейчас проводится расследование, которое установит окончательную причину ДТП. Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов контролировать свое самочувствие и при недомогании не садиться за руль.