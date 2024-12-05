Следствие раскрыло, как житель Первоуральска убил свою двухлетнюю падчерицу

В Свердловском областном суде стартовало рассмотрение дела об убийстве 2-летней девочки из Первоуральска. На скамье подсудимых находится 28-летний местный житель Иван Бекурин - отчим девочки, который, по версии следствия, систематически жестоко избивал падчерицу.

"По данным следствия, в период с 3 по 5 декабря 2023 года злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, с целью убийства малолетней жестоко избивал ее руками и ногами, а также применял к девочке иное насилие, в результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе областного СКР.

Уже на самом процессе следствие озвучило подробности издевательств подсудимого над ребенком. Как передает "КП-Екатеринбург" из зала суда, Бекурин издевался над девочкой, водя щеткой по телу, 2 декабря ударил ложкой по лицу, пока ребенок не упал, ударившись о пол. На следующий день подсудимый связал падчерицу, три раза ударил кулаком по голове, от чего несовершеннолетняя ударилась о кроватку. После этого девочку связали изолентой и бросили в комнате.

5 декабря 2023 года мужчина избивал падчерицу почти сутки, нанеся 20 ударов. По версии следствия, в этот день он был под действиями наркотиков. На следующий день он ударил девочку ногой, а после того, как она упала, нанес еще 10 ударов. От полученных травм ребенок скончался.

Следователь отметил, что когда тело нашли, оно было все в кровоподтеках. При этом изначально мать девочки пыталась выгородить возлюбленного, утверждая, что дочь просто упала с горки, лишь позднее обвинив сожителя и потребовав для него максимального наказания. В связи с этим, потерпевшей в деле числится тетя убитой. Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых пояснил, что мать девочки никуда не обращалась, так как боялась гнева обвиняемого.

Сам Бекурин признал свою вину частично - только за избиение, свою ненависть к убитой он не раскрыл. Сейчас горе-отчиму грозит пожизненный срок.