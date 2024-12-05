Бывшая начальница УКС Перми Ирина Чиркова проведет новый год в СИЗО

Бывшая начальница УКС Перми Ирина Чиркова проведет новый год в СИЗО. Там она пробудет до 7 февраля.

По данным Properm, Дзержинский райсуд отказал защите бывшей чиновницы в смягчении меры пресечения. Два дня назад давший на нее показания директор строительной компании "Трест №6" Сергей Миков отправился под домашний арест.

Напомним, 9 августа стало известно, что начальник Управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере". По данным следствия, 22 июля 2022 г. в Перми бизнесмен, компания которого занимается строительством жилых и нежилых зданий, передал Чирковой через посредника 5 млн руб. Взамен он рассчитывал на "совершение заведомо незаконных действий" в интересах своей фирмы.