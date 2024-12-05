Интервью Лаврова американскому журналисту опубликуют предстоящей ночью

Интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет Газета.ру.

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Она отметила, что разговор получился интересным. Лавров и Карлсон обсудили отношения России и США, а также Украину. Интервью длилось более полутора часов.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 2 декабря. Он посетил Красную площадь и опубликовал видео на фоне московского Кремля.

Сам Карлсон поделился, что интервью с Сергеем Лавровым получилось "абсолютно захватывающим". И отметил, что у него так и не получилось пообщаться с Владимиром Зеленским.

Интервью с президентом Украины журналист анонсировал в июле этого года. По его словам, они договаривались об этом два года. Особенно активно – после интервью с Владимиром Путиным.

Потом стало известно, что Владимир Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, сорвав с ним интервью. Как сообщил на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря.

"Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — указал бывший советник.