Интервью Лаврова американскому журналисту опубликуют предстоящей ночью
Интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет Газета.ру.
Она отметила, что разговор получился интересным. Лавров и Карлсон обсудили отношения России и США, а также Украину. Интервью длилось более полутора часов.
Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 2 декабря. Он посетил Красную площадь и опубликовал видео на фоне московского Кремля.
Сам Карлсон поделился, что интервью с Сергеем Лавровым получилось "абсолютно захватывающим". И отметил, что у него так и не получилось пообщаться с Владимиром Зеленским.
Интервью с президентом Украины журналист анонсировал в июле этого года. По его словам, они договаривались об этом два года. Особенно активно – после интервью с Владимиром Путиным.
Потом стало известно, что Владимир Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, сорвав с ним интервью. Как сообщил на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря.
"Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — указал бывший советник.