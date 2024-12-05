Договор о партнерстве РФ и КНДР является бессрочным

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В этом случае действие договора прекращается через год.

Согласно тексту документа, договор России и КНДР предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

Ранее в МИД РФ заявили, что никаких секретных приложений к Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет. Как отметил замглавы министерства Андрей Руденко, "время тайных договоров ушло".

Он подчеркнул, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. По словам дипломата, он призван снизить риски рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств. Документ подписан в условиях наращивания присутствия США в АТР, отметил замглавы МИД РФ.