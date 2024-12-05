Губернатор поручил увеличить число рабочих на объекте строительства детсада в Астрахани

Дошкольное учреждение на 330 мест возводят по нацпроекту «Демография» в микрорайоне Бабаевского города Астрахани. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 79 процентов.

Сейчас на строящемся детском садике трудятся 45 специалистов. Они уже установили уличное освещение, тепловые сети и сети водоотведения. На завершающей стадии находится монтаж вентиляции и покраска фасада.

Кроме того, ведутся комплексные отделочные работы на трех этажах здания.

В перспективе будет проведено благоустройство территории, устройство пандуса и подъёмника для пищеблока будущего детского дошкольного учреждения.

«Количества рабочих на стройплощадке недостаточно, так как есть отставание от графика. Необходимо увеличить число специалистов на объекте», - поручил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.