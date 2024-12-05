Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ "заехал" в китайский город Циндао

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ совершил деловой заход в порт китайского города Циндао. Среди них корветы "Громкий", "Резкий", "Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга", сообщает Министерство обороны России.

Визит российских боевых кораблей в Китайскую народную республику проходит в рамках выполнения задач дальнего похода и продлится до 9 декабря.

Во время визита командование отряда боевых кораблей ВМФ России встретится с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК. Также они посетят корабли. Для моряков РФ подготовили культурные мероприятия. В них включен осмотр достопримечательностей Циндао и спортивные состязания с китайскими военными моряками.

Визит укрепит сотрудничество между флотами двух государств.

Ранее мы сообщали, что многоцелевой фрегат Северного флота "Адмирал Головко" - носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" – вышел в свой первый дальний поход. Он в составе отряда кораблей вышел из главной базы Северного флота - Североморска. Корабли и суда отправились выполнять задачи дальнего похода в Мировом океане. Среди них - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.