Губернатор Томской области обсудил с силовиками региона меры обеспечения общественного порядка в новогодние праздники

5 декабря в администрации Томской области состоялось совместное заседание областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, участники которого рассмотрели готовность правоохранительных органов и оперативных служб к проведению новогодних праздников и рождественских каникул, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Губернатор Владимир Мазур отметил, что задача власти всех уровней, правоохранительных органов и спецслужб — обеспечить слаженное взаимодействие и безопасность праздничных мероприятий, быть готовыми к немедленному реагированию на любые происшествия.

«Новогодние праздники в нашей области должны пройти по сложившейся традиции: безопасно, спокойно, с хорошим настроением всех участников. Особое внимание нужно уделить детским утренникам, спектаклям и, конечно, уличным мероприятиям, где люди будут отдыхать семьями», — поручил губернатор Владимир Мазур.

С докладами о подготовке к январским праздникам на заседании выступили руководители региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС и мэр Томска.

Органы полиции на весь период новогодних и рождественских праздников обеспечат охрану правопорядка в местах массовых праздничных мероприятий: ледовые городки, катки, лыжные базы и другие; органы МЧС проведут профилактические обследования объектов с массовым пребыванием людей.

Также принято решение увеличить плотность патрульных нарядов, привлечь к охране общественного порядка народные дружины и иные общественные объединения, провести дополнительные мероприятия по пресечению торговли пиротехникой в неустановленных местах.

Антитеррористическая комиссия и областной оперативный штаб также заслушали доклад руководителя аппарата АТК – советника губернатора Сергея Кривошеина о работе комиссии в 2024 году и планах на 2025 год.