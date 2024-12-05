05 Декабря 2024
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Фото инициативной группы

Противники мусорного полигона в Сысерти снова вышли с пикетом к полпредству УрФО

Противники строительства мусоросортировочного комплекса у деревни Андреевка в Сысертском городском округе снова вышли на пикет к зданию полпредства УрФО в Екатеринбурге. Пикеты длятся уже две недели .

"Юг Сысерти должен быть аграрным! А не "Полем чудес" из "Буратино" для олигархов! Закопали мусор, выкопали миллиарды!" - гласит надпись на плакате очередного пикетирующего. В этот раз привлечь внимание нового полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги вышла жительница села Щелкун - еще одного населенного пункта, располагающегося в непосредственной близости к будущему заводу.

Напомним, еще в ноябре жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, записали видеообращение к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. В нем они просили обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации и не допустить строительства, как его называют местные власти, эко-кластера на землях сельхозназначения.

Тогда одним видеообращением дело не обошлось. Уральцы приехали в Екатеринбург и вышли с одиночным пикетом к зданию полпредства. С того момента и начались акции протеста, которые длятся уже две недели.

Пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском городском округе(2024)|Фото инициативной группы

Теги: Сысерть, полпредство, пикет, мусорный полигон


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Ранее 20.11.2024 12:32 Мск Протестующие против сысертского мусорного полигона вышли к полпредству
Ранее 18.11.2024 12:56 Мск Жители Сысерти записали видеообращение к Жоге с просьбой не допустить строительства мусорного полигона

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