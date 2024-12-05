Виртуальный концертный зал Тюменской области вошел в число лучших практик России

Виртуальный концертный зал Тюменской области вошел в число лучших практик виртуальных концертных залов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Виртуальный концертный зал Центра культурного развития Ишима признан лидером в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ".

В рамках конкурса ишимцы представили конкурсной комиссии лучшие реализованные творческие проекты, среди которых: "Мир музыки и сказки" для семейного досуга в выходные дни, "Музыкотерапия" для с семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции; "Уроки симфонической музыки" для учащихся детской школы искусств; "Культурно-досуговые программы по прослушиванию симфонической музыки" для слушателей младшего возраста; обучающие показы концертов академической музыки, хореографического и хорового искусства для творческих коллективов по указанным направлениям с целью повышения профессионального мастерства.

Виртуальный концертный зал Центра культурного развития Ишима будет поощрен денежным призом в целях развития творческой деятельности и укрепления материально-технической базы.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". В 2024 году конкурс прошел в третий раз. По итогам двух предыдущих конкурсов ВКЗ Ишимского района и Центра искусств и культуры Тобольска вошли в число лучших практик России.