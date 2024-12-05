СМИ: Главы генштабов ВС РФ и США обсудили пуск "Орешника"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун 27 ноября провели телефонный разговор, сообщает New York Times.

По данным газеты, в ходе беседы, среди прочего, обсуждался удар баллистической ракетой "Орешник" по военному объекту на Украине.

Как утверждается, Герасимов сообщил Брауну, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как США позволили Украине применять американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ.

Россия применила новейшую ракетную систему "Орешник" 21 ноября. Ракета нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины в Днепропетровске.

Ранее издание The National Interest сообщало, что Россия "показала зубы" запуском "Орешника". Таким образом Москва показала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить.

О принципе работы ракетного комплекса "Орешник" рассказал Владимир Путин. По его словам, всё, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль.