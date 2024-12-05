НАТО: переговоры по конфликту на Украине должны начаться в ближайшее время

Страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет ТАСС.

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Представители альянса признают, что "ситуация на Украине неустойчивая". По данным издания, также вопрос о необходимости переговоров обсуждают европейские страны.

Как пишет "Российская газета", The Wall Street Journal сообщило, что в Киеве скоро назовут дату переговоров и заключения соглашения с Россией.

В ходе подготовки к этому процессу, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак посетил Вашингтон для знакомства с командой избранного президента США Дональда Трампа.

Мы ранее сообщали, что избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования конфликта на Украине из трех вариантов, предложенных членами его команды.