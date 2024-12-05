Руководитель строительства "Атома" развеял школьникам мифы о стройке

В школе №181 в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга прошел "Фестиваль профессий". На профориентационном мероприятии в рамках проекта "Движение первых" выступил руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Александр Прокопович.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, Прокопович участвовал в строительстве Дворца водных видов спорта, а сейчас возводит школу-замок в Пионерском микрорайоне. Александр рассказал девятиклассникам, как проходит день на стройке и почему иметь строительную профессию надежно и перспективно.

"Я развеял некоторые мифы о стройке, поделился с ребятами личным опытом и рассказал, что происходит на стройплощадках: как проходят планерки, как устроен быт строителей, какие задачи мы решаем каждый день. Это очень интересно! Когда ты работаешь на стройке, никогда на месте не сидишь: каждый твой рабочий день наполнен приятной суетой и особым смыслом. Мои родители работали в строительной отрасли, поэтому уже в 9-м классе я определился с будущей профессией. К нам в "Атомстройкомплекс" часто приходят молодые ребята на практику и на экскурсии: радует, что многие потом трудоустраиваются в компанию и находят себя в профессии", - отметил Прокопович.

"Атом" является давним партнером школы №181 – сотрудники компании регулярно участвуют в профориентационных мероприятиях. В этом учебном году перед старшеклассниками уже выступал архитектор проектного института "Атом" Андрей Шушлебин.

А для учеников школы, которые занимаются в кружке "Юный ландшафтный архитектор" (ЮЛА), состоялась познавательная экскурсия в парк, благоустройством которого займется "Атомстройкомплекс". Эксперты Ботанического сада УрО РАН рассказали ребятам, как самостоятельно вырастить березу и научили собирать семена. За зиму ученики вырастят саженцы, чтобы в следующем сезоне вместе с ландшафтными архитекторами "Атома" и сотрудниками Ботанического сада высадить их в парк. Школьники не только помогут преобразить любимый район, но и познакомятся с востребованными на рынке труда специальностями: агроном, ландшафтный дизайнер, селекционер.

"Участие предприятия-работодателя в профориентационных мероприятиях очень важно. Оно формирует крепкие и доверительные взаимоотношения между ним и будущими студентами, повышает интерес ребят к профессии строителя и к сфере градостроительства в целом. Наши ученики невероятно воодушевились, разглядывая строящиеся объекты "Атомстройкомплекса" в презентации Александра Прокоповича: в конце его выступления желающих попробовать себя в строительстве оказалось очень много!", - подтверждает учитель технологии МАОУ СОШ №181 Оксана Мошкова.

"Атом" активно привлекает потенциальные кадры в строительную индустрию и проводит масштабную работу по профориентации школьников и студентов. Будущие профессионалы участвуют в кейс-чемпионатах, мастер-классах и хакатонах, посещают с экскурсиями производства и строительные площадки, проходят на предприятиях компании производственную практику.

Холдинг является опорным работодателем федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого ежегодно заключает договоры на целевое обучение студентов. Также компания поддерживает всероссийскую студенческую олимпиаду "Я – профессионал", в рамках которой на выездных школах-практикумах руководители "Атомных" предприятий встречаются со студентами и разрабатывают для них интересные практические задания.