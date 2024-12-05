Мужчину, подозреваемого в убийстве инвалида и его сиделки, задержали сегодня в Нижегородской области

Мужчину, подозреваемого в убийстве инвалида и его сиделки, задержали сегодня в городе Саров Нижегородской области. Как сообщает СУ СК Нижегородской области, в ходе грамотно спланированных действий следователи и оперативники МВД России задержали 29-летнего жителя, который проверяется на причастность к совершению преступления.

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Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео задержания опубликовал SHOT. По данным издания, мужчину "скрутили" на проспекте Музрукова, буквально напротив отдела полиции. Во время обысков у 29-летнего местного жителя нашли окровавленную одежду.

Предварительно, подозреваемый пытался вернуться на место убийства, чтобы оценить там обстановку.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что четвертого декабря в квартире дома по проспекту Ленина жестоко зарезали парализованного 78-летнего инвалида и его 77-летнюю сиделку. Ее тело нашли с отрезанной головой.

Точные подробности трагедии выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".