05 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру из-за последнего решения суда по мусорному полигону в Сысерти

Уральское управление Россельхознадзора обратится в Генпрокуратуру из-за последнего судебного решения по участку земли у деревни Андреевка, которых хотят отдать под строительство мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам замруководителя Россельхознадзора Антона Кармазина, решение будет обжаловано в высшей судебной инстанции. Генпрокуратуру же попросят дать правовую оценку действий каждого из заинтересованных лиц.

"Россельхознадзор озабочен решением семнадцатого Арбитражного апелляционного суда по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском городском округе. Служба внимательно изучит практику применения земельного законодательства в Свердловской области, в том числе с учетом принятого судом решения. Указанное решение суда будет обязательно обжаловано в высшей судебной инстанции – в Арбитражном суде Уральского федерального округа. Одновременно направим в Генеральную прокуратуру просьбу дать правовую оценку в отношении действий всех заинтересованных лиц. Мы полагаем, что земельное законодательство должно единообразно применяться на всей территории страны и строго и точно соблюдаться всеми гражданами и организациями", – отметил Антон Кармазин.

Напомним, в начале недели 17 арбитражный суд отказал Уральскому управлению Россельхознадзора в удовлетворении апелляции по мусорному полигону в Сысерти. До этого - в сентябре Россельхознадзор подал жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, который встал на сторону банка "Агропромкредит". Суд связан с землей у деревни Андреевка Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг".

Владельцем земли является банк "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяет наложить ограничения на банк в плане использования земель. Ограничения были наложены, однако последним решением суда признаны незаконными, что развязывает руки банку, который может перевести земли в промышленную зону для строительства завода. Местные жители уверены, что "эко-кластер" станет обыкновенным мусорным полигоном, который навредит экологии района.

Теги: Россельхознадзор, Генпрокуратура, Сысерть, Андреевка, Агропромкредит, мусорный полигон


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