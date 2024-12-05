Мошенник из Удмуртии похитил у пенсионера из Прикамья 26 миллионов рублей

В Пермском крае под суд пойдет житель Удмуртской Республики. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, мошенник, действуя в составе организованной группы, похитил у пенсионера из Березников более 26 млн руб. Он обманул его, убедив перевести деньги на "безопасный счет". Часть сбережений, которые хранились наличными, пенсионер лично передал обвиняемому, специально прибывшему для этого в Пермский край.

Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. В отношении иных соучастников материалы выделены в отдельное производство.

Пенсионер вскоре после того, как стал жертвой преступления скончался.

Накануне.RU напоминает читателям, что никакого "безопасного счета" нет. Если вам предлагают перевести деньги на "безопасный счет" - вас пытаются обмануть мошенники.