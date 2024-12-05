В Екатеринбурге переформатируют работу с ТОС в 2025 году

Работу с территориально общественными самоуправлениями (ТОС) в Екатеринбурге намерены переформатировать уже в 2025 году. Об этом заявила директор департамента общественных связей города Екатерина Форукшина.

Преобразования, по ее словам, стоит начать с изменений в процедуре регистрации уставов ТОС, чтобы сделать ее максимально прозрачной и открытой. Предложение было озвучено на заседании гордумы. Депутаты инициативу единогласно поддержали.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует 27 ТОС: по два в Верх-Исетском и Октябрьском районах, по три в Академическом, Чкаловском и Орджоникидзевском, по пять в Железнодорожном и Кировском и восемь в Ленинском. 11 из них активно работают, проводят мероприятия и тесно взаимодействуют с городскими властями.