05 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Биткоин подорожал до 100 тысяч долларов впервые в истории

Биткоин впервые в истории подорожал на 30 тысяч долларов и достиг отметки 100 тысяч. Такие данные торгов площадки Binance, пишет РБК.
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Эксперты это связывают с победой Дональда Трампа на выборах в США. Он во время президентской гонки обещал развитие криптовалютного рынка. На тот момента цена была на отметке 68 тысяч долларов.

Вновь избранный президент обещал сделать США "криптостолицей планеты" и накопить запас биткоинов.

"Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США", — заявил Трамп.

Как сообщали СМИ в ноябре, аналитик рынка ATFX Global в Сиднее Ник Твидейл говорил, что будущий президент поддерживает отрасль, а сама криптовалюта, видимо, была недооценена

На фоне повышения цены биткоина также стали расти акции компаний, занимающихся майнингом и торговлей криптовалютами.

4 декабря Владимир Путин сказал, что биткоин никто не может запретить, как и другие электронные средства.

Ранее мы писали, что участники экономической деятельности и власти в России стали все чаще акцентировать внимание на развитии промышленного майнинга криптовалюты. Наиболее перспективной площадкой для нового цифрового сектора экономики, который легализовали только в сентябре, называют территории Дальнего Востока. Однако, учитывая энергодефицит в макрорегионе, а также растущие потребности сырьевой и цифровой промышленности, президент уже сейчас дал старт модернизации генерирующего оборудования и электросетей для обеспечения крупнейших проектов.

Теги: биткоин, криптовалюта, майнинг


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