На катке на Площади 1905 года в Екатеринбурге выступят олимпийские чемпионы

На городском катке Екатеринбурга, который в этом году впервые появится на Площади 1905 года, выступят известный фигурист Илья Авербух и другие олимпийские чемпионы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Альфа-Банка, который выступит генеральным спонсором катка, открытие фестиваля Winter Fest состоится 21 декабря и начнется с шоу Авербуха. Постановка знаменитого фигуриста будет представлена в стиле новогоднего попурри из праздничных историй и всеми любимых песен. На льду появятся олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В шоу будут принимать участие и другие звезды фигурного катания, а также акробаты.

Кроме этого, в течение дня сам Илья Авербух даст мастер-класс для жителей столицы Урала, который будет проходить прямо на катке.

"Мы покажем яркое и увлекательное шоу. Будет ощущение, что мы танцуем в уютном снежном лесу на поляне, окруженной деревьями. Это будет создавать неповторимую атмосферу и праздничное настроение. Очень ждем встречи с Екатеринбургом!", - отметил олимпийский чемпион и автор ледового шоу Илья Авербух.

Напомним, в ноябре была объявлена концепция катка, который скоро появится на Площади 1905 года. Также сообщалось, что его оборудуют смотровыми площадками.