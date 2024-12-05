05 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учителей физкультуры станут привлекать в сельские школы

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер", и фактически это означает, что власти намерены стимулировать учителей физкультуры переезжать на село, пишет "Учительская газета".
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В России уже действуют программы по привлечению в сельскую местность учителей и врачей: "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Они касаются переезда и устройства на работу специалистов в села и города с населением до 50 тыс. человек. Теперь это коснется учителей физкультуры и тренеров. Кабмину поручено принять меры по усилению кадрового потенциала, расширению использования механизма целевого обучения при подготовке тренеров.

Региональным властям рекомендовано включить физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам, в региональные перечни государственных и муниципальных услуг.

При этом, хотя земским учителям платят 1 миллион рублей, а в дальневосточных регионах - 2 миллиона, программа с 2020 года не дала сколько-нибудь значимого эффекта, если рассматривать ее в масштабах страны. Так, по данным Минпросвещения РФ, в 2020-2023 гг. для работы в сельских школах переехали всего 5,2 тыс. учителей. Если даже в это число не входят учителя, переехавшие в малые города, это количество является каплей в море. Дефицит школьных учителей в России составляет 550 тыс. человек, так как примерно 1,07 млн учителей "тянут" более чем 1,6 млн ставок.

По медикам цифры больше: с 2012 по 2023 гг. в рамках программ "Земский фельдшер" и "Земский доктор" в сельские медучреждения переехали работать из городов 65 тысяч медработников. Притом что в целом в стране их не хватает уже много лет.

Теги: школа, село, физкультара, учителя


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