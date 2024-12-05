130 детей из Сирии вернутся в Россию

Россия поможет вернуться из Сирии 130 детям, у которых есть родственники в РФ. Как сообщает ТАСС, об этом сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства в Кемерове.

По ее словам, запросов от родственников, которые ищут детей более тысячи. Но документы пока готовы только на 130. Каждый приезд в Сирию связан с рисками для команды омбудсмена. Специалисты берут тесты на ДНК, когда их допускают в лагеря.

"Только после этого мы запускаем процесс оформления документов. 130 пакетов документов готовы на тех, кого мы готовы забрать в следующий приезд", - сказала Львова-Белова.

В ноябре в Россию из Сирии вернулись 26 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Гуманитарная миссия по репатриации российских детей с Ближнего Востока идет с 2018 года. Всего в Россию возвратили 592 ребенка - из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции.