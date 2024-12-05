"Синара-ТМ" запустит производство трамваев в Екатеринбурге

Трамваи "Синара" начнут производить в Екатеринбурге уже в 2026 году. Об этом заяви генеральный директор "Синара - ТМ" Сергей Шунин.

"Как я уже отметил, в рамках проекта планируем собрать первый опытный образец трамвая "Синара" в 2025 году и отправить его на испытания. Параллельно будем вести работу по организации российского производства и уже в 2026 году сможем выйти в серию на собственной производственной площадке в Екатеринбурге", - рассказал он в интервью "Интерфакс".

Он также добавил, что первые 20 образцов, произведенных в 2025 году, отправят на испытания в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После этого еще 10 трехсекционных трамваев поедут к жителям Краснодара.

Напомним, трехсекционный трамвай "Синара" будет вмещать 290 человек и сможет развивать скорость до 75 км/ч.