Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах

Рамзан Кадыров заступился за 14-летнего подростка из Чечни, которого обвиняют в хулиганстве. Он сказал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сидят не на своих местах, передает "Грозный-информ".

В Москве сейчас расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство". По версии следствия, компания молодежи нападала на людей. Среди обвиняемых есть 14-летний уроженец Чечни Роман (Муслим) Мурдиев. Кадыров считает его несправедливо обвинённым.

Глава Чеченской республики заявил, что делом парня занимается он лично совместно с правозащитниками, депутатами и сенаторами. По его словам, те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым - сидят не на своих местах.

"Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет", - выразил свою позицию глава Чечни.

Кадыров при этом заверил, что все вопросы уже решил, Муслима в тюрьму не посадят.