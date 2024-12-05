Омбудсмен Украины заявил об отлове мужчин на улицах для мобилизации

Отлов и фактическое похищение украинских мужчин прямо на улицах достигли таких масштабов, что даже местный омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг своего же представителя в Киевской области Никиту Козыренко, который заявил, что это почти искоренено.

Сам Лубинец написал, что его представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом и не знает реального положения дел.

"Мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий со стороны представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может", – подчеркнул Лубинец.

Термин "бусификация" на Украине вошел в оборот как слово для описания способа похищения мужчин, которых просто ловят на улицах и, избивая, заталкивают в автобус или машину. С людьми не церемонятся, так как киевскому режиму нужна живая сила, чтобы воевать за интересы западных стран. Накануне США снова призвали объявить мобилизацию с 18 лет.

Нехватку живой силы косвенно упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц, хотя и говорил о том, чтобы украинцы начинали наконец работать в стране, а не жили на пособия. Он обсуждал этот вопрос с Зеленским, и тот сказал, что намерен создать в Германии и Польше агентство, которое будет помогать украинцам или устраиваться на работу, или возвращаться домой. Эта организация может стать оператором по возвращению мужчин для пополнения фронта.

Как сообщают телеграм-каналы, главком ВСУ Сырский просит Зеленского срочно снижать возраст мобилизации до 18 лет, так как людей катастрофически не хватает. Тот пока медлит.

Интересное заявление сделал замкомандира 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным "Явир".

"Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Это их не обойдет. Скоро будут привлекаться все", - сказал он.

Сейчас, по его словам, чтобы выполнить план, гребут всех подряд, в результате чего в бригаду из 140 человек прибывающего пополнения 60 оказываются непригодными. Причем заведомо больным в ТЦК говорят, чтобы они не возмущались, в частях их освободят, но сейчас ТЦК нужно отчитаться о выполнении плана.

В оборонном комитете Рады тоже возмущены беспределом. Депутат Соломия Бобровская заявила, что Рада просила генштаб прекратить это еще весной, но ничего не изменилось.