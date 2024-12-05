Уральца, который расправился с соседом по палате, отправят в психбольницу

На Среднем Урале собираются отправить на принудительное лечение мужчину, который нанес смертельные травмы соседу по палате в отделении больницы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце августа этого года в городской больнице Серова. Уралец лежал в одной из палат хирургического отделения. Ночью он взял табурет и нанес им несколько ударов в область головы лежащего на кровати соседа по палате.

Избитый пациент получил закрытую травму головы, от которой умер через две недели. Сам агрессор заявил, что напал на соседа, так как тот якобы мешал ему спать.

Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в стационаре психиатрической больницы. Сейчас материалы дела направлены в Серовский районный суд, который и решит этот вопрос.

Напомним, недавно в Екатеринбурге пенсионер выстрелил в соседа из-за шума в вечернее время.